Rfi, potenziamento infrastrutturale linea Venezia-Trieste

Lavori fra Portogruaro e Monfalcone e fra Mestre e Monfalcone

TRIESTE, 24 DIC – Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) prosegue i lavori di upgrade tecnologico e potenziamento infrastrutturale sulla linea Venezia – Trieste. Lo rende noto la stessa Rfi precisando che per consentire l’operatività dei cantieri sarà necessario sospendere la circolazione dei treni fra le stazioni di Portogruaro e Monfalcone dalle 22:40 del venerdì 27 dicembre alle 6:20 di domenica 29. Fra le stazioni di Mestre e Monfalcone nei weekend 10/12 e 17/19 gennaio, 7/9 e 14/16 febbraio, 7/9 e 14/16 marzo. Si tratta di interventi di ammodernamento tecnologico del tratto Mestre – Ronchi dei Legionari Sud. L’investimento, finanziato anche con fondi PNRR e del valore di 190 milioni di euro, permetterà l’incremento del traffico ferroviario e la velocizzazione dei collegamenti fra i due capoluoghi di regione. Saranno eseguiti interventi sui piazzali ferroviari necessari alla realizzazione dell’ACCM di Mestre (Apparato Centrale a Calcolatore Multistazione), per la gestione centralizzata della circolazione dei treni di un intero tratto di linea da un unico Posto Centrale, con rilevante aumento della capacità ferroviaria. Questo complesso di interventi sarà inoltre propedeutico allo sviluppo dell’ERTMS (European Rail Traffic Management System), il più evoluto sistema per supervisione e controllo del distanziamento dei treni, lo stesso adottato sulle linee alta velocità, per maggiore affidabilità e migliore regolarità della circolazione e della qualità del servizio.

