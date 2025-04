Ricavi Kering -14% nel primo trimestre, Gucci crolla a -25%

agenzia

Risultati inferiori alle attese

MILANO, 23 APR – Proseguono le difficoltà finanziarie del gruppo del lusso Kering, che chiude il primo trimestre del 2025 con ricavi pari a 3,883 miliardi, in calo del 14% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il risultato è inferiore alle attese, con il consensus di Bloomberg che stimava ricavi a 4,09 miliardi. Sull’andamento del gruppo continua a pesare l’andamento del marchio Gucci, che ha registrato ricavi a 1,571 miliardi, in calo del 25% su base comparabile e registrato forti flessioni nel retail diretto (-25%) e nel wholesale (-33%). Per il marchio il consensus era di 1,62 miliardi (-23%). Il trimestre ha visto la nomina dello stilista georgiano Demna Gvasalia a nuovo direttore artistico.

