Ricerca Adnkronos, Foti: “Preoccupazione su economia e lavoro, sanità a rischio”

Salsomaggiore Terme (PR), 28 ott. – Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ha commentato l’analisi delle conversazioni online in Emilia Romagna condotta da Adnkronos attraverso la piattaforma SocialData tra marzo e ottobre 2024, in cui sono state esaminate 3,7 milioni di discussioni e 283 milioni di interazioni. Nativo di Piacenza, eletto in Parlamento nel 2022 come vincitore del collegio uninominale di Piacenza, Foti ha un passato come consigliere regionale in Emilia Romagna dal 2014 al 2018. Analizzando i risultati raccolti da Adnkronos che mostrano una marcata preoccupazione per i temi dell’economia e del lavoro nelle conversazioni online, Foti ha detto di non sentirsi stupito in merito a questo sentimento dei cittadini, visto che “in Emilia Romagna da 54 anni vige un sistema di potere creato dalla sinistra per contrastare la libertà di impresa e impedire di crescere e realizzarsi a chi non appartiene alla loro area”.