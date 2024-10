Ricerca Adnkronos SocialData Marco Bucci: “Ogni like è un abbraccio virtuale”

agenzia

Genova, 16 ott. – “Mi fa piacere leggere le considerazioni di Adnkronos, le accolgo con la curiosità di chi non è certo un influencer né ha alle spalle una folta squadra di social manager, né si fa fare video da ministri spagnoli. Penso che per ottenere buoni risultati sia fondamentale puntare su profili qualificati, creativi e capaci, qualità su cui possono contare i collaboratori che mi supportano. Le persone le incontro soprattutto per la strada, le guardo negli occhi e stringo loro la mano. Sempre qui, nella nostra Liguria. Parlo dei problemi concreti e di come risolverli. Ogni like sui social, però, rappresenta per me un abbraccio virtuale con le persone, i numeri mi trasmettono ancora più carica ed energia per affrontare questa sfida. Penso, inoltre, che i social network rappresentino un ottimo modo per comunicare soprattutto alle generazioni più giovani con grande efficacia. Ma sono contento anche che sul web i liguri parlino di infrastrutture e di trasporti. Sono gli argomenti che stanno a cuore anche a me, per i quali metto in campo la mia esperienza e, se posso dire, anche un po’ la mia credibilità nel realizzare le cose. Sarà anche per quello che c’è un sentiment diverso rispetto al mio avversario, che non parla di Gronda, di Diga del porto se non per criticarla, e di altre opere fondamentali per muoversi e far muovere la Liguria. Anche sui social noi liguri siamo fatti così: concreti”. Lo sottolinea il candidato alla presidenza della Regione Liguria, Marco Bucci, commentando la ricerca di Adnkronos con la piattaforma SocialData.

