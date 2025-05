agenzia

Ricerca, Bernini: “Lavoro straordinario al Centro nazionale terapia genica e farmaci Rna”

Il ministro in visita nei laboratori del Complesso Vallisneri dell'Università di Padova, 'i ricercatori stanno sviluppando linee di cura per patologie oncologiche, un lavoro in cui crediamo molto'

Di Redazione | 17 Maggio 2025