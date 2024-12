Ricerca: Bonelli, ‘se è precaria, Paese senza futuro’

agenzia

Roma, 4 dic. “La precarietà nella ricerca è il riflesso di un Paese che non investe nel proprio futuro. La manovra economica in discussione prevede tagli lineari del 5% su tutti i capitoli di bilancio: una scelta devastante e cinica. Questi tagli non colpiscono solo la ricerca, ma anche settori cruciali come il sostegno alle persone non autosufficienti, le famiglie con difficoltà e la lotta alle malattie neurodegenerative. È un attacco al tessuto sociale e al progresso scientifico del nostro Paese”. Lo dice Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs, intervenendo all’assemblea permanente dei ricercatori del Cnr, in corso a Roma.

“Il governo – ha proseguito – dimostra di non avere un approccio serio verso la scienza. Ignora le indicazioni degli enti di ricerca, come l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ha espresso pareri scientifici molto chiari sul Ponte sullo Stretto di Messina, avvertendo sui rischi e le criticità del progetto. Il governo, però, ha scelto di ignorare queste valutazioni per mere logiche economiche, applicando il principio del ‘pecunia non olet'”.