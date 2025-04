Ricerca: iniziativa Avs sabato prossimo, concludono Bonelli e Fratoianni

agenzia

Roma, 5 apr. “Le scelte del governo Meloni stanno massacrando l’Università e la Ricerca del nostro Paese, togliendo ogni possibilità di futuro ai ricercatori e alle ricercatrici, costringendo alla fuga verso l’estero. È così che si nega il futuro all’Italia. Per salvare la ricerca, per salvare il futuro dell’Italia ne parliamo sabato 12 aprile, a Roma dalle 9.30 presso il Centro Convegni Formaspazi in via Cavour 181. Ci sarà anche il professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. Concludono Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni”. Si legge in una nota di Avs.