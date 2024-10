Ricerca: Milani (Fdi), ‘Italia sia guida su ricerca e sviluppo biotecnologie’

agenzia

Roma, 16 ott. “Oggi ho avuto l’onore ed il piacere di partecipare alla Farnesina alla presentazione del rapporto del Tavolo di Lavoro per l’Internazionalizzazione delle Imprese nel settore delle Biotecnologie sulle quale c’è molta attenzione ed interesse da parte del governo. E’ di fondamentale importanza che l’Italia investa sul biotech dove siamo presenti con realtà importanti, con aziende innovative nate in Italia e proiettate verso l’internazionalizzazione”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani, segretario della VIII commissione della Camera.