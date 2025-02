Ricerca: ‘Musk va espulso’ da Royal Society, oltre 1.700 firme a lettera

agenzia

Il magnate ne fa parte dal 2018

Roma, 14 feb. (Adnkronos Salute) – Un lettera firmata da oltre 1.700 scienziati chiede al presidente della Royal Society, Adrian Smith, di espellere Elon Musk dalla massima associazione accademica inglese. Il magnate ne fa parte dal 2018. Al centro della richiesta “il continuo assalto dell’amministrazione Trump, in cui Musk ha un ruolo di primo piano, alla scienza “, per questo la Royal Society “non può rimanere a guardare”, prosegue la lettera che cita anche le “accuse maliziose e infondate contro Anthony Fauci”. Il documento è stata scritto e inviato dal professor Stephen Curry. “Questo è un momento in cui i leader mondiali e le principali istituzioni devono prendere posizione. Finora la Royal Society si è nascosta dietro il mantra secondo cui ‘tutte le questioni sollevate nei confronti dei singoli individui devono essere trattate con la massima riservatezza’ – scrive Curry – Comprendo la posizione ma nessuno intervento equivale a mancanza di coraggio morale. In questo modo quale messaggio invia l’istituzione riguardo all’impegno nel sostenere il suo codice, i suoi valori e le sue dichiarazioni sull’importanza della diversità e dell’inclusione?Quale messaggio di sostegno invia ai nostri amici e colleghi negli Stati Uniti, in particolare alle donne, alle persone appartenenti a minoranze etniche e ai ricercatori disabili e Lgbt che sono più esposti all’offensiva guidata da Trump che ha reclutato Elon Musk?”. “Vi esorto, per amore della decenza e per offrire una speranza in tempi così difficili, a dimostrare che la Royal Society ha il coraggio di difendere la comunità scientifica e i valori in cui afferma di credere”, conclude la lettera Curry.

