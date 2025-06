Ricerca: Renzi, ‘maggioranza si è sbagliata? Allora primi cervelli in fuga sono i loro…’

agenzia

Roma, 17 giu. “Camera dei Deputati. Italia Viva propone una mozione per fermare la fuga dei cervelli. La Meloni dice: votate contro! La maggioranza si ribella e vota a favore della proposta (di buon senso) di Italia Viva. Adesso vediamo che succede. Spero che i parlamentari di maggioranza abbiano il coraggio di andare fino in fondo e di essere coerenti con questo voto. Se invece diranno: scusate, ci siamo sbagliati sarà chiaro a tutti che i primi cervelli in fuga sono i loro”. Lo scrive Matteo Renzi sui social.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA