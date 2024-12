agenzia

Roma, 4 dic. Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni stanno partecipando all’assemblea permanente dei ricercatori Cnr, in corso a Roma. I ricercatori stanno protestando per la stabilizzazione di oltre 4mila precari i cui contratti sono in scadenza.

