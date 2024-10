Ricerca: Tajani, ‘biotech settore strategico, in campo nostre competenze’

agenzia

Roma, 16 ott. “L’Italia può mettere in campo le proprie conoscenze e competenze”, al servizio della settore delle biotecnologie. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo alla Farnesina alla presentazione del Rapporto ad interim del Tavolo di Lavoro per l’Internazionalizzazione delle Imprese nel settore delle Biotecnologie.

Nel corso del suo intervento, il vice premier ha definito quello del biotech “un settore strategico di altissimo valore aggiunto”, interconnesso ad ambiti quali “l’intelligenza artificiale e lo spazio”, giudicandolo quindi “uno straordinario strumento di crescita, sviluppo e innovazione”.