Ricerche in Valchiavenna per un turista tedesco disperso

agenzia

Mobilitate le squadre di soccorso e avvisato il consolato

CHIAVENNA, 26 AGO – Un turista tedesco è disperso sulle montagne della Valchiavenna, in provincia di Sondrio. Le ricerche sono state avviate nella serata di ieri – si è appreso oggi – e si sono protratte il più possibile ma di lui nessun traccia. Sono partite da Uschione di Chiavenna (Sondrio), località a quasi 800 metri di quota nei pressi della quale si trova da alcuni giorni l’auto abbandonata dell’uomo, di 66 anni, che è stato visto aggirarsi in zona, nei giorni scorsi, sempre da solo, a piedi nudi, con campanellini agganciati ai pantaloni, bivaccando qua e là, spesso meditando e pregando. Una presenza che quindi è stata notata, ma alla quale nessuno ha dato particolare peso alla cosa, in quanto l’uomo, nella sua stranezza, non infastidiva nessuno. Col passar dei giorni, però, i residenti si sono accorti che l’uomo non c’era più mentre la sua auto era nel parcheggio con vicino lo zaino e gli scarponi e così hanno deciso di informare i carabinieri che a loro volta hanno avvisato la Prefettura di Sondrio e hanno cercato, tramite la targa dell’auto, di risalire al proprietario del mezzo, così come hanno interessato il Consolato tedesco per capire se l’uomo abbia parenti in Germania. Oggi, è giunto in zona anche l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco da Malpensa (Varese) che, però, non ha rilevato alcun segnale di telefono cellulare. Può darsi che l’uomo non l’abbia neppure con sé o sia semplicemente spento. Mobilitati, quindi, da terra, vigili del fuoco, tecnici del Soccorso Alpino Civile, stazione di Chiavenna, e militare, della Guardia di Finanza di Madesimo. Le ricerche riprenderanno domani all’alba.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA