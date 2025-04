Ricordati a Palermo Pio La Torre e Rosario Di Salvo

agenzia

Furono uccisi da Cosa nostra in via LI Muli 43 anni fa

PALERMO, 30 APR – Questa mattina sono stati ricordati, in via Li Muli, a Palermo, Pio La Torre e il suo collaboratore e autista, Rosario Di Salvo, nel giorno in cui ricorre il 43esimo anniversario della loro morte, per mano della mafia. Presenti, tra gli altri, oltre al vicesindaco Fabrizio Ferrandelli, il prefetto Massimo Mariani, il questore Maurizio Calvino, il presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, l’ex presidente del Senato Piero Grasso, l’eurodeputato Leoluca Orlando ed il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, “Oggi ricordiamo Pio La Torre e lo facciamo partendo dall’attualità del suo pensiero politico e delle sue battaglie – ha detto il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo – che sono ancora oggi tremendamente attuali. Tre in particolare: la lotta alla mafia, il tema della pace e il al contrasto alle diseguaglianze. Lo sforzo della politica è quello di raccontare l’impegno di Pio La Torre alle giovani generazioni, agli studenti. Perché abbiamo bisogno di esempi da seguire in un tempo difficile come quello che stiamo vivendo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA