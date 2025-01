Ricorso Tesla, Bmw, cinesi contro dazi Ue su auto elettriche

agenzia

Da ottobre le importazioni vedono dazi ulteriori fino al 35%

BRUXELLES, 27 GEN – Tesla, Bmw e i tre gruppi cinesi Saic, Geely e Byd hanno fatto ricorso alla Corte di Giustizia Ue contro i dazi aggiuntivi Ue alle importazioni di auto elettriche prodotte in Cina. I ricorsi risultano presentati nei giorni scorsi alla Corte senza che figuri ancora l’oggetto esatto della causa, che trova però conferma dal portavoce dell’esecutivo Ue Olaf Gill. “Siamo pronti a difendere il nostro caso in tribunale”, ha affermato. Da ottobre le importazioni di auto elettriche dalla Cina vedono dazi ulteriori fino al 35%, oltre al 10% già in vigore. La Cina ha già presentato ricorso all’organizzazione mondiale del commercio.

