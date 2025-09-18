Ricostruiti da zero naso e labbro in 3D a bimbo morso da animale

agenzia

Intervento eccezionale al Bambino Gesù con tecniche più avanzate

ROMA, 18 SET – Completamente ricostruiti naso e labbro superiore di un bambino di 10 anni, rimasto gravemente ferito dal morso di un animale, grazie a un delicato intervento microchirurgico realizzato con il supporto di modelli e stampe 3D. L’operazione è stata condotta dall’equipe di chirurgia plastica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il bambino è arrivato in Italia dall’India con una grave mutilazione. “Non solo abbiamo ripristinato una parte fondamentale dell’aspetto fisico del bambino – spiega Mario Zama, responsabile dell’Unità operativa complessa di Chirurgia Plastica e Maxillofacciale dell’Ospedale – ma gli abbiamo restituito la possibilità di vivere una vita più serena e dignitosa”. I chirurghi si sono rivolti agli specialisti dell’Unità operativa complessa di Imaging avanzato cardiotoracovascolare e fetale guidati dal Aurelio Secinaro. “I modelli 3D ci hanno permesso di ricostruire con precisione l’anatomia nasale e di supportare i chirurghi nella pianificazione dell’intervento – commenta Secinaro – Un esempio concreto di come la tecnologia possa migliorare l’efficacia e la sicurezza delle cure nei casi pediatrici più complessi”. La ricostruzione del labbro superiore è stata eseguita con una tecnica simile a quella per la labiopalatoschisi, mentre per il naso sono state ricostruite mucosa interna, rivestimento esterno e struttura scheletrica. È stato utilizzato un lembo prelevato dal polso, collegato microchirurgicamente ai vasi facciali, e un lembo di fronte sagomato su modello 3D per ricostruire la parte esterna. Dopo tre settimane, la struttura del naso è stata completata con innesti di cartilagine costale. “Con questi interventi, siamo riusciti a ricostruire da zero il naso del bambino – conclude Mario Zama – un risultato eccezionale nel suo genere reso possibile grazie alla stretta collaborazione tra chirurghi plastici, ingegneri, radiologi, anestesisti, rianimatori e altri specialisti dell’Ospedale che hanno applicato le più avanzate tecniche in campo chirurgico, utilizzando tecnologia 3D per pianificare l’intervento e migliorare i risultati”.

