Rider: Schlein, ‘finalmente ok a direttiva lavoratori piattaforme, stop caporalato digitale’

Roma, 14 ott. “Il Sì definitivo del Consiglio dell’Unione Europea alla direttiva per i lavoratori e le lavoratrici delle piattaforme digitali è un’ottima notizia ed è un duro colpo al caporalato digitale. L’ok arriva inoltre al termine di un faticoso percorso nel quale la delegazione di eurodeputati Pd con Elisabetta Gualmini si è battuta molto al fianco di Nico Schmit per riconoscere i diritti di questi lavoratori. Finalmente si stabilisce una presunzione che si tratti di lavoro subordinato. Serve piena trasparenza sugli algoritmi, accessibile anche ai lavoratori”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein.