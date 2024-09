Rientrata rivolta al carcere Beccaria di Milano, Uilpa “Ripresi gli evasi”

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Sono rientrati nelle prime ore di oggi i disordini scoppiati ieri nell’istituto penale minorile Beccaria di Milano, che ha subito danni ingenti. Lo riferisce la Uilpa Polizia penitenziaria. Il bilancio é di alcuni contusi non gravi, anche fra gli agenti, e di un detenuto ricoverato in ospedale e piantonato dalla polizia di Stato. Tutti rintracciati i quattro detenuti che hanno cercato di evadere durante la rivolta, cui avrebbero preso parte tutti i 59 reclusi presenti. “Dopo una notte di ordinaria follia, che, nostro malgrado, non é nê un modo di dire nê un luogo comune, sono da poco rientrati i gravissimi disordini in corso da ieri sera presso l’Istituto Penale per Minorenni ‘Cesare Beccaria di Milano’. Grazie alla straordinaria opera delle donne e degli uomini della Polizia penitenziaria presenti e intervenuti liberi dal servizio – spiega Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria -, non ci sono state conseguenze irreparabili, ma si registrano alcuni contusi non gravi, sia fra i detenuti sia fra gli agenti, un ristretto é stato ricoverato in ospedale ed é momentaneamente piantonato dalla Polizia di Stato per mancanza di operatori della Penitenziaria. Il piantonamento rilevato alle 8.00 dalla Polizia penitenziaria, peraltro con agenti che hanno lavorato fino alle 5.00 passate, dopo meno di tre ore di riposo. Ingenti i danni alla struttura”. “Nel corso dei disordini, cui avrebbero preso parte tutti i 58 reclusi presenti, diversi hanno tentato di evadere e ben 4 sono riusciti a scavalcare il muro di cinta, ma dopo ore di ricerche sono stati tutti rintracciati all’interno del perimetro che delimita il carcere e altri uffici del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunitá”, aggiunge il sindacalista. “Quanto nuovamente accaduto a Milano, preceduto da fatti analoghi sempre al Beccaria cosí come al ‘Ferrante Aporti’ di Torino e in molti altri istituti per minorenni del Paese – sottolinea De Fazio -, é la prova provata del fallimento organizzativo e gestionale del sistema penale inframurario minorile, che fa il paio con quello per gli adulti. Urge un cambio di passo che deve essere dettato dalla politica, prim’ancora che dalle amministrazioni. Il sistema va messo in sicurezza potenziando i presidi a partire dagli organici della Polizia penitenziaria, mancanti di oltre 18 mila unitá, implementando ed efficientando le strutture e riorganizzando l’intero apparato. Sarebbe peraltro il caso di ripensare la scelta di mantenere negli istituti penali per minorenni ristretti fino a 25 anni d’etá. Auspichiamo che dal Ministero della Giustizia e dal Governo giá in mattinata facciano sentire la loro voce con argomenti concreti e, soprattutto, che si varino misure tangibili e immediate. Temiamo, tuttavia, di dover nuovamente ascoltare i soliti ritornelli stonati con roboanti annunci vuoti di contenuto”, conclude De Fazio. – foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). vbo/c/r 01-Set-24 09:09

