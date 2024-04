Rieti: Trancassini (Fdi), ‘percorso con L’Aquila per rilancio aree interne’

agenzia

Roma, 13 apr. “Oggi celebriamo un momento di festa per la città di Rieti, un’altra occasione per annunciare nuove progettualità e guardare al futuro sempre di più con forza e orgoglio”. Lo ha detto il questore della Camera dei deputati e coordinatore di Fratelli d’Italia nel Lazio, Paolo Trancassini, intervenendo all’evento “L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, una grande avventura per Rieti” dedicato alla presentazione del dossier condiviso tra L’Aquila e Rieti in corso presso l’Auditorium Santa Scolastica di Rieti.