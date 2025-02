Rifiuti: Schifani, ‘con gestione commissariale accelerazione completamento rete impiantistica’

agenzia

Palermo, 6 feb. “La gestione Commissariale ha l’obiettivo di accelerare, in via d’urgenza e in conformità a quanto stabilito dal Codice dell’ambiente, il completamento della rete impiantistica regionale, favorire il recupero energetico e garantire la sostenibilità ambientale, nel rispetto della normativa europea e nazionale sulla gestione dei rifiuti e sull economia circolare”. Così il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, audito in Commissione Ecomafie. “La norma frutto di un proficuo confronto tra Governo nazionale e regionale ha peraltro contemplato la scelta della realizzazione di termovalorizzatori ad iniziativa pubblica per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana- dice – lo stanziamento di 800 milioni di euro derivanti dal Fondo sviluppo e coesione quale finanziamento pubblico per garantire un può basso impatto sulla tariffa dei cittadini della modernizzazione e razionalizzazione del sistema”.