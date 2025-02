Rifiuti: Schifani, ‘In due anni e mezzo 56 incendi in discariche e impianti’

agenzia

Palermo, 6 feb. “In merito ai roghi di rifiuti l’Assessorato all’Energia e ai servizi di Pubblica Utilità ha richiesto all’ARPA, al Comando del Corpo Forestale Regionale e ai Vigili del Fuoco il proprio contributo. In particolare, questi ultimi hanno evidenziato che dal 1° gennaio 2022 al mese di settembre 2024 si sono verificati 56 roghi in discariche e impianti di trattamento rifiuti”. Lo ha reso noto nel corso della sua audizione davanti alla Commissione Ecomafie il Presidente della Regione siciliana,Renato Schifani. “Tali dati non comprendono i numerosi interventi dei Vigili del Fuoco per la combustione di materiali vari, legati al fenomeno diffuso dell’abbandono dei rifiuti. ARPA Sicilia ha riferito in merito all’attività di monitoraggio ambientale eseguita a seguito dell’incendio di Bellolampo avvenuto in data 24.07.2023. Un ulteriore evento è avvenuto il 17.06.2024 lungo la scarpata della cosiddetta VII vasca. In data 25/06/2024 si è verificato un incendio presso la discarica sita in C.da Zuppà nel Comune di Mazzarrà S. Andrea (ME), cui si è fatto precedentemente cenno”.