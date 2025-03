Rifiuti: Tar Lazio, ‘ecco perché il Piano Sicilia compete a Tribunale amministrativo di Palermo’

agenzia

Palermo, 12 mar. “Considerato che nemmeno il fatto che la società ricorrente abbia prospettato una lesività- peraltro solo potenziale e ipotetica – del gravato piano rispetto alla realizzazione e all’esercizio del proprio impianti di termovalorizzazione e gassificazione, vale a radicare la competenza di questo tribunale, in quanto gli atti e provvedimenti impugnati afferiscono all’ambito materiale della gestione dei rifiuti e non, invece, al diverso ambito materiale della gestione dei rifiuti e non, invece, al diverso ambito delle controversie di cui all’articolo 135”. Ecco perché il Tar del Lazio ha deciso che la competenza sul Piano regionale dei rifiuti non è di Roma ma del Tar di Palermo.

I giudici amministrativi del Lazio hanno così risposto con una ordinanza al ricorso proposto da Sicula Trasporti Spa, società che prospetta una lesività del Piano rispetto alla realizzazione e all’esercizio del proprio impianto di termovalorizzazione e gassificazione.