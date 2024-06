Riforme: al via in Senato dichiarazioni voto su premierato

agenzia

Roma, 18 giu. Al via in Senato le dichiarazioni di voto sul ddl Casellati, che introduce in Costituzione l’elezione diretta del premier. Al termine è previsto il voto finale dell’emiciclo. Il testo passerà poi alla Camera per la seconda delle quattro letture previste. “Sono sicuro che non ci sarà da parte di nessun senatore alcun disturbo, come ci si aspetta in questo caso”, ha detto aprendo la seduta Ignazio La Russa, ricordando la diretta televisiva.

