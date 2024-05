agenzia

Roma, 28 mag. “Ricordiamo al presidente Balboni che fino a quando la Costituzione è in vigore pretendiamo rispetto per i senatori a vita”. Lo ha detto in Aula il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd, quando sono all’esame del Senato gli emendamenti al ddl del governo sul Premierato all’articolo 1 che riguarda la nomina dei senatori a vita.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA