Riforme: Boccia a Menia, ‘menzogna rifugio della viltà’

Roma, 29 mg. “Segnaliamo alla Presidenza che l’intervento del senatore Gasparri non era certamente sull’emendamento sul quale ha chiesto la parola, ma è stato un comizio, molto apprezzato dalla maggioranza, ma che noi abbiamo ritenuto fuori luogo. Invece che costituire una risposta e un giudizio sulla nostra proposta emendativa, è stato un intervento di scherno, sberleffo, derisione delle nostre posizioni. Lo dico perché proprio di atteggiamenti come questo abbiamo discusso nella riunione dei capigruppo e siamo tornati in Aula solo dopo aver avuto la garanzia del fatto che di quanto è avvenuto in Aula si occuperà, e speriamo sanzionerà, il Consiglio di Presidenza”. Lo ha detto il Aula il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd.