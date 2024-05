Riforme: Boccia, ‘Carta in Aula? No ramanzine, da noi giusta opposizione’

agenzia

Roma, 22 mag. “Mi piacerebbe ascoltare i colleghi della maggioranza nel merito del dibattito, invece di sentire i loro mugugni. Il gruppo del Pd e immagino anche degli altri gruppi di opposizione intendono intervenire su ogni emendamento, però ci deve dare il tempo di iscriverci a parlare. Dobbiamo provare ad andare avanti in un clima non semplice, ma nel rispetto reciproco. Noi abbiamo avuto sempre modalità rispettose di questa aula e della storia di quest’aula, non accettiamo che ci venga fatta la ramanzina perché esponiamo la Costituzione in Aula, ci stiamo opponendo legittimamente al Premierato, una legge che giudichiamo sbagliata e pericolosa”. Lo ha detto in Aula il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd, subito dopo che i senatori delle opposizioni hanno sollevato in Aula volumi della Costituzione in segno di protesta.

