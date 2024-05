Riforme: Boccia, ‘Ciriani conferma ignobile scambio maggioranza’

agenzia

Roma, 26 apr. “Le dichiarazioni del ministro Ciriani dalla conferenza programmatica di Fdi, sono la conferma dell’ignobile scambio che la maggioranza ha fatto sulla pelle dell’Italia e della Costituzione tra approvazione dell’autonomia differenziata in salsa leghista e il premierato targato Meloni”. Lo afferma il capogruppo del Pd al senato, Francesco Boccia.

“Alla Camera in queste ore -aggiunge- c’è stata una vera e propria violazione delle regole democratiche, con Calderoli che ormai molesta i presidenti di commissione che devono obbedire ai diktat del Governo con il silenzio complice dei parlamentari della destra. Dietro un breve allungamento dei tempi alla Camera, sempre il ministro Ciriani impone, con un tempismo perfetto, l’approdo in Aula al Senato del provvedimento sul premierato. La Capigruppo non c’è ancora stata e se non arrivano segnali di rispetto e attenzione delle prerogative del Parlamento diventerà inevitabile la reazione delle opposizioni a tutela della democrazia parlamentare. Facciamo un ultimo appello ai presidenti di Camera e Senato: fermino questo baratto sulla pelle delle nostre istituzioni”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA