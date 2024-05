Riforme: Boccia, ‘invece di fare convegni maggioranza si confronti in Parlamento’

agenzia

Roma, 8 mag. “Anziché partecipare a convegni di propaganda come quello di oggi alla Camera, la maggioranza di Giorgia Meloni farebbe meglio a confrontarsi in Parlamento dove, invece, iscrivono solo 9 senatori in discussione generale. La verità è una sola: rischiamo di dire addio alla nostra Repubblica parlamentare per mettere tutto il potere nelle mani di Giorgia”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia all’assemblea del gruppo a palazzo Madama con Elly Schlein.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA