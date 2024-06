Riforme: Boccia, ‘martedì in piazza contro lo ‘scambio’, pronti a referendum’

agenzia

Roma, 14 giu. “Ieri non abbiamo partecipato all’ultimo voto sulla riforma costituzionale della destra perché siamo contro le forzature della maggioranza che è andata avanti a testa bassa sul premierato”. Così su Instagram il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia in vista della manifestazione delle opposizioni del 18 giugno.

“Denunciamo uno scambio politico inaccettabile, al quale si aggiunge un atteggiamento aggressivo da parte della destra: alla Camera l’altro giorno è stato aggredito un deputato dell’opposizione. Per questo saremo in Piazza tutti insieme per dire il nostro no all’autonomia differenziata e al premierato. Di una cosa siamo certi: sul premierato avremo a disposizione gli strumenti che i padri costituenti ci han dato a partire dal referendum, sull’autonomia faremo di tutto per fermare questa destra a Montecitorio, e martedì 18 giugno saremo in Piazza Santi Apostoli dalle 17.30 per tutto questo. E, se non si fermeranno raccoglieremo le firme perché a decidere sia il popolo italiano”.

