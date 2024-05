Riforme: Boccia (Pd), ‘aggressioni fisiche, temiamo insegnamento Matteotti vanificato’**

agenzia

Roma, 29 mag. “Alle parole non si può reagire con le aggressioni fisiche, domani sono cent’anni dall’ultimo intervento di Matteotti in Aula a Montecitorio, c’è una commemorazione importante alla presenza del Capo dello Stato, io mi auguro che la destra in Italia si renda conto del clima che sta creando, questo ci preoccupa molto, temiamo che l’insegnamento di Matteotti venga vanificato”. Così Francesco Boccia, capogruppo del Partito democratico, al termine della capigruppo, dopo quanto avvenuto in Aula, con le tensioni e il quasi scontro fisico sul premierato.