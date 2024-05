Riforme: Boccia, ‘se destra leggesse Matteotti fermerebbe premierato’

agenzia

Roma, 28 mag. “Giacomo Matteotti è un punto fermo della cultura antifascista italiana. Cultura che ha dato vita e linfa democratica alla nostra bella Carta costituzionale che oggi la destra al Governo vuole stravolgere. Oggi non potevo non esser qui, durante i confronti elettorali per le elezioni europee, a Fratta Polesine, comune di Giacomo Matteotti e della sua famiglia a 48 ore dalla celebrazione che si terrà a Montecitorio alla presenza del Capo dello Stato a 100 anni dal suo ultimo intervento in Aula”. Così Francesco Boccia, presidente dei senatori Pd, a Rovigo, visitando la tomba di Giacomo Matteotti.

“A nome del gruppo Pd al Senato abbiamo deposto un mazzo di garofani per ricordare i suoi insegnamenti e soprattutto che ‘idee e valori non muoiono mai’. Le celebrazioni quest’anno, nel centenario del suo barbaro assassinio, saranno tante e significative per la nostra Repubblica. Mi auguro che a destra prima dell’ultima forzatura in Aula sul premierato, ci riflettano seriamente. Se leggessero meglio Matteotti fermerebbero questa riforma”.