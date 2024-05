Riforme: Boccia, ‘serve capigruppo per tempi e calendario’

agenzia

Roma, 29 mag. “Insisto, in Aula viene continuamente riaperto un dibattito politico sulla riforma costituzionale, da ultimo l’intervento della ministra Casellati, al quale vogliamo partecipare. Ma non ci possono essere sottratti tempi come se fossero computabili tra quelli per gli interventi sugli emendamenti. Per un dibattito del genere non ci può essere contingentamento. Per questo ribadisco la richiesta di una conferenza dei capigruppo per rivedere tempi e calendario delle nostre sedute”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia in aula a Palazzo Madama.

