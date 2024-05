Riforme: Bonelli, ‘Meloni dice o la va o la spacca ma Costituzione non è giocattolo’

agenzia

Roma, 25 mag. “O la va o la spacca dice Giorgia Meloni sulla riforma del premierato. Cara Giorgia, la Costituzione italiana non è un giocattolo e tu non puoi avere una concezione padronale dello Stato. Non puoi comportarti come una bambina che decide di spaccare, il giocattolo, la Costituzione è di tutti gli italiani. Ecco perché difenderemo la nostra bella Carta e l’unità dell’Italia di fronte alla svolta autoritaria che la premier vuole dare a sua immagine somiglianza”. Cosí il deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli in un video dalla manifestazione della Cgil e dell’associazione ‘La Via Maestra’ che si sta svolgendo a Napoli.

