Riforme: Bonelli, ‘Meloni va all’assalto finale della Costituzione’

Roma, 29 mag. “La Presidente Meloni va all’assalto finale della Costituzione per colonizzare lo Stato. Con un’inaudita spartizione politica: il premierato voluto da Fratelli d’Italia, il decreto sicurezza dalla Lega e, infine, la separazione delle carriere richiesta da Forza Italia. La destra vuole occupare ogni angolo dello Stato e mettere sotto controllo organismi costituzionali come la magistratura. Sono state concesse solo 24 ore al Senato per approvare il decreto sicurezza: una scelta autoritaria che limita i poteri del Parlamento”. Così Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde.