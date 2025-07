Riforme: Bonetti, ‘Parlamento troppo debole, proponiamo Costituente’

agenzia

Roma, 30 giu. “Il bicameralismo perfetto è ormai di fatto superato: i disegni di legge arrivano in Parlamento e vengono approvati senza lettura e senza alcun mandato parlamentare. La riforma del titolo V ha portato una frammentazione che è, sotto occhi di tutti, incapace di dare una risposta uniforme nel Paese. E c’è un luogo, la conferenza Stato Regioni, che ha il potere implicito di bloccare o di liberare l’utilizzo delle risorse, pensiamo al tema della sanità, indebolendo ulteriormente il Parlamento. Ecco perché oggi non può essere rimandata una riforma e perché serve il metodo di un’assemblea costituente che unisca e non divida il Paese come è accaduto nel 2016”. Così la presidente di Azione, Elena Bonetti, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della proposta di legge di Azione per l’istituzione di una assemblea costituente.

