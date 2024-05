Riforme: Borghi (Iv), ‘emendamento Cattaneo su senatori a vita buonsenso’

agenzia

Roma, 28 mag. “Questo emendamento proposto dalla senatrice Cattaneo affronta e risolve il tema strutturale dei senatori a vita. È un emendamento di buon senso. Parrebbe logico, anziché intervenire in maniera draconiana con l’abolizione dell’istituto dei senatori a vita, che per noi è giusto che resti, stabilire invece che essi non possano votare la fiducia al governo”. Lo ha detto il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva, intervenendo nella discussione sull’emendamento della senatrice Cattaneo all’articolo 1 del ddl sul premierato.