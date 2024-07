Riforme: Borghi (Iv), ‘facciamo un reset, pronti a discussione vera alla Camera’

agenzia

Roma, 11 lug. “L’appello di associazioni e fondazioni per una riforma bipartisan è importante per consentire una sorta di reset. Consideriamo il primo round al Senato sul premierato come un riscaldamento, e entriamo nel merito con proposte reali e vero equilibrio nella discussione alla Camera. Noi ci siamo, siamo pronti a ripresentare le nostre proposte. È fondamentale però che questo non sia un dialogo tra sordi né che resti circoscritto al palazzo”. Lo dice il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva al Senato, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione dell’appello di quattro Fondazioni e Associazioni (Magna Carta, Liberta’Eguale, Io Cambio, Riformismo&Liberta’) per la ripresa del dialogo tra maggioranza e opposizione sulla riforma sul Premierato, che si è svolta a Roma.