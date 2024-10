Riforme: Braga, ‘gravissimo La Russa, non consentiremo cambio Costituzione’

agenzia

Roma, 21 ott. “Forse perché come dice La Russa, la Costituzione l’hanno scritta cattolici, comunisti, conservatori, monarchici, ma non fascisti, vorrebbe cambiarla. Non glielo consentiremo perché le basi sono nella lotta di Liberazione dal nazifascismo, nella parte giusta della storia. Quella che consente anche a La Russa, seconda carica dello Repubblica, di dire parole gravissime contro un altro potere dello stato”. Così Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

