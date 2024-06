Riforme: Caruso (sindaco Cs), ‘Meloni a gamba tesa su Cei, grazie a vescovi che difendono unità’

agenzia

Roma, 2 giu “Uno sgarbo istituzionale dietro l’altro, cadute di stile senza precedenti che fanno vergognare gli italiani dinanzi all’Europa ed al Mondo”. Lo dice Franz Caruso, sindaco di Cosenza, sulle polemiche tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la Conferenza episcopale italiana sulle riforme.

“La presidente Meloni, in versione elettorale nella ricerca di voti per le prossime Europee -prosegue Caruso- sta dando il peggio di sé, al pari del suo vicepresidente e ministro Matteo Salvini, che in Calabria nei giorni scorsi per il suo tour propagandistico si è preso anche lui il lusso di offendere i Vescovi calabresi ‘rei’ di aver espresso un parere negativo alla sciagurata riforma dell’Autonomia differenziata che spaccherà il Paese tarpandone le ali dello sviluppo”.

“Ma questo al Governo di centro destra non interessa. La priorità di Meloni, Salvini e Tajani è solo il rispetto dell’accordo elettorale che consegna alla Lega l’autonomia differenziata, a Fratelli D’Italia il premierato ed a Forza Italia la riforma sulla Giustizia, a discapito degli italiani, delle loro esigenze e dei loro bisogni”, prosegue il sindaco di Cosenza.

“A tal fine non hanno e non si fanno scrupoli e vanno a gamba tesa, con arroganza e supponenza, contro quanti pongono ostacoli sul loro cammino volto a porre in essere un’azione oscurantista, integralista, anticostituzionale e, quindi, illiberale e antidemocratica”, dice ancora Caruso.