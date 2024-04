agenzia

Roma, 21 mar. – “Io mi auguro di poter arrivare in Aula prima delle europee e mi auguro che maturi un atteggiamento più consapevole da parte dell’opposizione. Non possiamo dare uno schiaffo alla Costituzione”. Così il ministro per le Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati a margine del convegno organizzato da Io Cambio a Roma presso l’Ara Pacis.

