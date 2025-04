Riforme: Casellati, ‘burocrazia Ue inaccettabile dazio, confronto per semplificazione’

agenzia

Roma, 23 apr. “Non basta agire a livello nazionale, se poi nel superiore livello del diritto dell’Unione europea si producono discipline ipertrofiche e ci piovono sulla testa oneri burocratici che, secondo il Rapporto Draghi, gravano sulle imprese per circa 150 miliardi di euro l’anno. Questo è sì un vero e inaccettabile dazio. Per questo, lo scorso 4 marzo ho incontrato a Bruxelles il commissario Dombrovskis, titolare della delega alla semplificazione, aprendo con lui un canale di comunicazione diretto, nel segno di un nuovo metodo: intendiamo lavorare attraverso il dialogo e il confronto già nella fase istruttoria di elaborazione delle norme europee, per garantire in quella sede, regole più snelle, più chiare e conformi alle esigenze di imprese e cittadini: un vero e proprio shock di semplificazione per accrescere la competitività delle imprese”. Lo ha affermato il ministro per le Riforme e la Semplificazione, Elisabetta Casellati, rispondendo al Question time della Camera ad un’interrogazione di Italia viva a proposito delle iniziative del Governo per garantire la competitività delle imprese anche rispetto alle prospettive legate all’introduzione dei dazi.