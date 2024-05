Riforme: Casellati, ‘con governi instabili Italia non ha credibilità internazionale’

agenzia

Roma, 21 mag. “Questa riforma poggia su due capisaldi, una è la stabilità dei governi” perché “i numeri che la nostra storia repubblicana ci restituisce sono impietosi: in 76 anni abbiamo avuto 68 governi della durata media di 14 mesi, questa instabilità è chiaro che ha provocato anche una mancanza di credibilità a livello internazionale nei nostri confronti”. Lo ha detto, parlando della riforma costituzionale sul premierato, il ministro per le Riforme Elisabetta Casellati, ospite del 5° Meeting del Made in Italy organizzato dalla confederazione Aepi.