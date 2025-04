Riforme: Casellati, ‘con premierato necessario bicameralismo per centralità Parlamento’

agenzia

Roma, 23 apr. “È mia opinione che, nella cornice del premierato, cioè della riforma intesa ad accrescere la stabilità e la compattezza del Governo, attraverso l’elezione diretta del presidente del Consiglio, la conservazione del modello bicamerale perfetto sia la più idonea a preservare e rafforzare quella centralità che la Costituzione riconosce al Parlamento. Il doppio esame delle leggi e dei provvedimenti del Governo permette, infatti, l’articolazione di una più intensa dialettica fra Governo e Parlamento, aumentandone il potere di negoziazione e intermediazione politica. Escludo quindi che il Governo si farà promotore della proposta” di riforma del bicameralismo. Lo ha affermato il ministro per le Riforme e la Semplificazione, Elisabetta casellati, rispondendo al Question time della Camera ad un’interrogazione del deputato Libdem Luigi Marattin.