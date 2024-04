agenzia

Roma, 21 mar. “La maggior parte degli emendamenti sono di carattere ostruzionistico. Abbiamo chiesto di poter ritirare parte degli emendamenti per fare una proposta costruttiva. Altrimenti non si arriva da nessuna parte”. Così il ministro per le Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati a margine del convegno di Io Cambio a Roma.

