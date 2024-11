Riforme: Casellati, ‘non temiamo referendum, ridiamo sovranità al popolo’

agenzia

Roma, 6 nov. “Noi abbiamo dato luogo a una riforma leggera che modifica pochi articoli riconoscendo ai cittadini la sovranità popolare e quindi riteniamo, come anche i sondaggi, che gli italiani siano favorevoli a una riforma che restituisce centralità al popolo e alle sue scelte”. Così intervenendo al Salone della Giustizia il ministro per le riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati che aggiunge: “Siamo fiduciosi che con il referendum i cittadini si riappropino di questo diritto”.