Riforme: Casellati, ‘premio di maggioranza con legge elettorale, soglia minima 40%’

Roma, 22 lug. “Il premio di maggioranza sarà regolamentato dalla legge elettorale, garantirà la stabilità e quindi la governabilità insieme alla rappresentatività, che sono i due elementi che si coniugano in una legge elettorale. Parliamo sempre di coalizioni, la Corte costituzionale ha parlato chiaro, la soglia minima è del 40 per cento”. Lo ha affermato il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, ospite di ‘Quarta Repubblica’, in onda questa sera su Retequattro.

“Il Partito democratico -ha ricordato l’esponente dell’esecutivo- ha brindato- quando ha vinto Starmer, il premier inglese, non ho sentito una voce levarsi contro questa elezione, perché Starmer, non lo dicono, ha vinto con il 33,7 per cento di voti ed ha portato al 65 per cento di seggi. Il Partito democratico ha detto, bravi”.