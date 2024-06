Riforme: Casellati, ‘stupita da reazioni M5S su Barbera’

agenzia

Roma, 28 giu. “Stupiscono le reazioni dei parlamentari del Movimento 5 stelle in ordine all’intervista sul Sole-24 Ore del Prof. Barbera, la cui autorevolezza è indiscutibile. Il professore fa riferimento a concetti espressi più volte sia in plurimi scritti che in interventi pubblici, fra gli altri in audizione nella Bicamerale D’Alema. Sarebbe bastato semplicemente un approfondimento, facendo parte i parlamentari per di più della commissione Affari Costituzionali”. Lo dichiara il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati.

