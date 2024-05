Riforme: Castellone, ‘premierato fa saltare equilibri Costituzione’

agenzia

Roma, 9 mag. “Mentre ieri la presidente Meloni teneva una conferenza sul premierato fuori dal Parlamento, lo stesso Parlamento in Senato discuteva della riforma del premierato alla presenza di pochissimi parlamentari di maggioranza. Questo Governo continua ad andare avanti piantando bandierine elettorali e non occupandosi dei problemi reali di questo Paese”. Così la senatrice M5S Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato, ai microfoni di ‘Agorà’ su Raitre.