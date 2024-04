Riforme: Ciriani, ‘bene ok commissione, premierato migliorato pronto per Aula’**

agenzia

Roma, 24 apr. “La Commissione Affari costituzionali del Senato ha svolto un lavoro attento e dettagliato sulla riforma costituzionale che propone di introdurre in Italia il premierato. Dalla Commissione arriva un testo migliorato che ora è pronto per l’approdo in Aula. Abbiamo concluso un primo passo verso una riforma che serve al Paese per avere più stabilità politica, più solidità e più credibilità a livello internazionale. Ringrazio per l’impegno il presidente Balboni, la ministra Casellati e tutti i senatori membri della Prima Commissione che non si sono risparmiati nell’analisi di un provvedimento così importante e delicato”. Lo dichiara Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento.

