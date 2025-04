Riforme: Ciriani, ‘le porteremo tutte a compimento entro la legislatura’

agenzia

Roma, 16 apr. “Tutte queste riforme – l’autonomia differenziata, il premierato, la separazione dei carriere- alla fine vanno tutte in prima commissione al Senato e alla Camera e purtroppo c’è un imbuto dal punto di vista dell’iter in Parlamento, per cui le cose vanno fatte una alla volta e non si possono fare insieme. Però una cosa alla volta, ma le faremo tutte quante. Certo c’è un po’ di tempo da attendere, perché il Parlamento deve fare anche tante altre cose. Ci sono i decreti che hanno la precedenza, ma le riforme sono convinto che le porteremo a tutto il compimento nel 2027”. Lo ha detto il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a Sky Tg24 a Gorizia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA